Нурмагомедов отреагировал на издевательский твит Макгрегора о смерти отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост ирландца Конора Макгрегора в Twitter, в котором тот высмеял смерть отца россиянина Абдулманапа Нурмагомедова. Нурмагомедов высказался на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.

Спортсмен отметил, что нормальный человек не станет писать такие вещи. Он также выразил недоумение, почему члены семьи Макгрегора не говорят ему о том, что тот ведет себя неподобающим образом.

Кроме того, Нурмагомедов предположил, что подобные посты Макгрегор пишет в состоянии алкогольного опьянения, а позже трезвеет и удаляет.

Ирландец отреагировал на запись в Twitter Нурмагомедова, который 12 июля поздравил американца Дастина Порье с победой над Макгрегором фразой «Добро всегда побеждает зло». Ирландский спортсмен спустя две недели написал: «Значит, ковид — добро, а отец — зло?».

Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, умер в июле 2020 года. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.