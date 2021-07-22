Бывший чемпион UFC нашел способ вернуть Нурмагомедова в октагон

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Дос Аньос нашел способ вернуть в октагон россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в Twitter.

36-летний ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) написал, что дал согласие на поединок с соратником Нурмагомедова Исламом Махачевым. Схватка должна состояться в октябре. «Нурмагомедов вернется в UFC, чтобы отомстить за своего ученика», — убежден бывший чемпион промоушена.

Ранее Махачев заявлял о готовности подраться с Дос Аньосом. Поединок между бойцами срывался дважды. В частности, Махачев и Дос Аньос должны были выступить перед схваткой Нурмагомедова и Джастина Гейджи осенью 2020 года.

Дос Аньос — бывший обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе. В апреле 2014-го он уступил Нурмагомедову единогласным решением судей.

Махачев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке он одолел бразильца Тьягу Мойзеса.