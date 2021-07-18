Махачев решил взяться за «незаконченное дело» Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев готов на поединок с американцем Тони Фергюсоном. Об этом он сообщил на пресс-конференции после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Тьягу Мойзесом.

29-летний Махачев признался, что намерен взяться за «незаконченное дело» своего соратника Хабиба Нурмагомедова. «Я покажу всему миру, что Тони — неровня Хабибу», — заявил он.

Махачев, которого считают преемником экс-чемпиона UFC Нурмагомедова, одержал восьмую победу подряд в рамках промоушена. Россиянин досрочно завершил поединок, применив удушающий прием. После победы Махачев также заявил, что намерен подраться с бывшим чемпионом UFC Рафаэлем Дос Аньосом.

Отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов неоднократно заявлял, что видит Махачева будущим чемпионом UFC. Такого же мнения о перспективах россиянина и главный тренер American Kickboxing Academy Хавьер Мендес.

В марте 2020-го поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым сорвался в пятый раз. Тогда вместо россиянина бой принял Джастин Гейджи. Он нанес поражение Фергюсону и позже уступил Нурмагомедову в поединке за титул.