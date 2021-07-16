Российский боец Махачев рассказал о произошедших с Нурмагомедовым изменениях

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев рассказал об изменениях, произошедших с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит Sport24.

«Мы с ним боролись. Сейчас он больше качается, потому прибавил в весе. У него и раньше был контроль жесткий сверху, а теперь с ним бороться еще тяжелее», — отметил Махачев.

По словам 29-летнего бойца, нынешний вес Нурмагомедова колеблется в пределах 87-90 килограммов. «В момент подготовки [к боям] был 79-80. Для меня с ним работать чуть опасно», — признался Махачев.

15 июля Махачев заявил о желании подраться с бывшим чемпионом UFC Рафаэлем Дос Аньосом. Российский боец пошутил, что готов помочь 36-летнему Дос Аньосу «уйти на пенсию».

Махачев, выступающий в легком весе, одержал семь побед подряд в UFC. 18 июля его поединок с бразильцем Тиагу Мойзесом возглавит турнир UFC Fight Night. В активе российского бойца 19 побед при единственном поражении.