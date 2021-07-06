Российский боец UFC сравнил Калифорнию и Дагестан

Российский боец UFC Ислам Махачев в Instagram сравнил Калифорнию и Дагестан.

Спортсмен сфотографировался на фоне калифорнийской природы, назвав регион «удивительным». Он посчитал, что Калифорния выглядит как его родной Дагестан.

Последний раз Махачев выходил в октагон 7 марта. Тогда он одержал победу над Дрю Добером. Теперь российский боец подерется с бразильцем Тиагу Мойзесом. Поединок пройдет 18 июля и возглавит турнир UFC Vegas 31.

Чемпионство в UFC Махачеву прочит главный тренер American Kickboxing Academy Хавьер Мендес. Также высоко оценивал возможности бойца тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

