Преемник Нурмагомедова узнал имя следующего соперника

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Тиагу Мойзесом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ESPN.

UFC намерен провести поединок в рамках турнира 17 июля. Журналист ESPN Бретт Окамото получил информацию из нескольких источников.

В марте Махачев говорил о готовности подраться с американцем Джастином Гейджи. Россиянина неоднократно называли преемником в UFC экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

7 марта Махачев одержал победу над Дрю Добером. Он впервые подрался с сентября 2019-го.

Чемпионство Махачеву прочит главный тренер American Kickboxing Academy Хавьер Мендес. Также высоко оценивал возможности бойца тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.