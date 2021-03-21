Преемник Нурмагомедова назвал способную вернуть бойца в спорт причину

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев назвал способную повлиять на возвращение соотечественника Хабиба Нурмагомедова причину. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Махачев посчитал, что Нурмагомедов захотел бы подраться с принципиальным соперником. «Если бы друзья сказали, что надо подраться с кем-то, если бы все толпой собрались и поговорили с ним, то тогда был бы какой-то шанс», — заявил он. По мнению спортсмена, никто не хочет возвращения Нурмагомедова, поэтому никто и не пытался уговорить его.

Тренеры Махачева Хавьер Мендес и Абдулманап Нурмагомедов неоднократно называли бойца преемником Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC. Махачев одержал семь побед подряд в UFC. Он занимает 14-е место в рейтинге дивизиона легковесов организации.

19 марта глава UFC Дэйна Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.