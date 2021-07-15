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Преемник Нурмагомедова захотел помочь бывшему чемпиону UFC уйти на пенсию

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Ислам Махачев
Ислам Махачев
Фото: @islam_makhachev
Россиянин Ислам Махачев готов подраться с Рафаэлем Дос Аньосом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил о своем желании подраться с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. Об этом сообщает MMA Junkie.

Махачев беседовал с журналистами перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где ему предстоит поединок с Тиагу Мойзесом. Российский спортсмен, которого считают преемником экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, заявил, что рассчитывает на поединок с Дос Аньосом.

По словам Махачева, он готов помочь бывшему чемпиону UFC «уйти на пенсию». «Этот парень вечно убегает. Он старый. Да, понимаю, что он хочет подзаработать», — отметил он.

Махачев одержал семь побед подряд в UFC. 17 июля его поединок с Мойзесом возглавит ивент UFC.

Махачев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянина называют преемником сына тренера Хабиба Нурмагомедова. В частности, такого мнения придерживается главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес.


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