Бывший чемпион UFC обратился к Макгрегору после перебранки

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Дос Аньос обратился к ирландцу Конору Макгрегору после инцидента в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter.

36-летний бразилец назвал ирландца змеей. «Подобрался ко мне со спины, строил из себя крутого. Рано или поздно я с тобой разберусь. Я не тот, с кем ты привык драться», — заявил Дос Аньос.

Инцидент произошел после церемонии взвешивания перед турниром UFC, который должен возглавить поединок между Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ирландец заметил бывшего чемпиона UFC и оскорбил его. Перебранка едва не переросла в потасовку — потребовалось вмешательство окружающих.

Макгрегор проведет третий поединок против Порье 11 июля. В январе ирландец уступил американцу нокаутом.

В первом поединке между бойцами победу праздновал Макгрегор. Ему удалось нокаутировать оппонента в первом раунде.