Преемник Нурмагомедова победил Мойзеса в главном бою UFC Vegas 31

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев, которого считают преемником экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приемом в главном бою турнира UFC Vegas 31. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в с 17 на 18 июля в Лас-Вегасе (США) и завершилась в четвертом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца. Это уже восьмая победа Махачева подряд в UFC.

Ранее Ислам Махачев заявил о своем желании подраться с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. По его словам, он готов помочь бывшему чемпиону UFC «уйти на пенсию». «Этот парень вечно убегает. Он старый. Да, понимаю, что он хочет подзаработать», — отметил Махачев.

Махачев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянина называют преемником сына тренера Хабиба Нурмагомедова. В частности, такого мнения придерживается главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес.

