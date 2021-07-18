Махачев бросил вызов третьему бойцу за день

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев бросил вызов американцу Майклу Чэндлеру — бывшему чемпиону Bellator в легком весе. Отечественного спортсмена цитирует ESPN MMA.

29-летний россиянин обратился к Чэндлеру после победы над Тьягу Мойзесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Чэндлер, если ты меня слышишь, давай подеремся. Ты из Bellator, хочется узнать, на что ты способен», — заявил он.

Таким образом, Чэндлер стал уже третьим бойцом, против которого выразил желание подраться Махачев. Сразу после успешного поединка с Мойзесом россиянин признался, что хотел бы подраться с Тони Фергюсоном и Рафаэлем Дос Аньосом.

18 июля Махачев одержал восьмую победу подряд в UFC. Он сумел досрочно завершить схватку с бразильцем.

Чэндлер — экс-чемпион Bellator в легком весе. После победы над Дэном Хукером он получил шанс подраться за титул в UFC. Тогда он уступил Чарльзу Оливейре.