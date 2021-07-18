Махачеву пожелали сломать шею Макгрегору

Менеджер Али Абдель-Азиз поделился мнением относительно карьеры российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева. Об этом он написал в Twitter.

Глава Dominance MMA пожелал россиянину встретиться в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором и «сломать тому шею». «Когда Конор вернулся, рассчитывал, что Махачев сломает ему шею, а не ногу», — написал он.

Ранее 18 июля Махачев одержал восьмую победу подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин досрочно завершил поединок с бразильцем Тьягу Мойзесом. После успешного боя он заявил, что готов подраться с Рафаэлем Дос Аньосом и Тони Фергюсоном.

11 июля Макгрегор уступил в поединке с американцем Дастином Порье. В концовке первого раунда ирландец оступился и получил травму. Как выяснилось позже, Макгрегор сломал лодыжку.

Махачев тренируется вместе с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Глава American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес видит в нем следующего чемпиона UFC в легком весе.

На счету Махачева 20 побед при единственном поражении в MMA.