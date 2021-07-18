Махачев рассказал о тратах Нурмагомедова на команду бойцов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал о тратах Хабиба Нурмагомедова на бойцов из Eagles MMA на пресс-конференции после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

29-летний Махачев подчеркнул, что его не смущают постоянные сравнения с Нурмагомедовым. «Я хотел бы быть таким, как он. Он чемпион, он богат. И при это он скромный парень. Он очень нам помогает, Хабиб готов покинуть семью и прилететь в Америку на месяц-два, чтобы быть рядом с нами перед боем», — заявил боец.

Он также добавил, что Нурмагомедов финансово поддерживает дагестанских бойцов. «Он снимает нам большой дом, арендует машины. Никто из нас не платит — все на себя берет Хабиб», — отметил он.

Нурмагомедов был секундантом Махачева на турнире UFC 18 июля. Россиянин одержал победу над Тьягу Мойзесом и продлил серию в UFC до восьми успешных поединков.

Махачева не раз называли преемником Нурмагомедова и потенциальным чемпионом UFC в легком весе. На его счету 20 побед при единственном поражении.