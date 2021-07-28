Нурмагомедов признан самой успешной звездой России

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes. За год спортсмен заработал 12 миллионов долларов, что является вторым показателям в списке. По остальным параметрам Нурмагомедов признан наиболее успешной российской знаменитостью.

Место в рейтинге определяется благодаря доходам звезд за год и их популярности, зависящей от упоминаний в СМИ, в социальных сетях, запросов в «Яндексе» и Google, а также числа подписчиков в Instagram и на YouTube. Так, на Instagram Нурмагомедова подписаны 29,7 миллиона человек.

Второе место в рейтинге занял рэпер Моргенштерн с состоянием в 7,4 миллиона долларов, а на третьем — телеведущая Ольга Бузова (3,3 миллиона долларов). Самым богатым в рейтинге стал хоккеист Александр Овечкин : его доход оценили в 12,2 миллиона долларов. Однако низкая популярность обеспечила ему только шестую позицию в списке.

В топ-10 рейтинга также вошли Тимати, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.

В 2020 году Нурмагомедова номинировали на премию главной спортивной звезды года. Он стал единственным представителем России в списке.