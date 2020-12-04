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Нурмагомедова номинировали на премию главной спортивной звезды года

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Фото: Павел Головкин / AP

«Би Би Си» огласил список номинантов на премию главной спортивной звезды года. Полный список кандидатов приведен на сайте издания.

В числе номинантов и российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. 32-летний спортсмен известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Нурмагомедов — единственный представитель России в списке.

Также в число шести главных спортивных звезд года по версии «Би Би Си» попали американский баскетболист Леброн Джеймс, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, гольфист из США Джастин Джонс, французская футболистка Венди Ренар ирландская девушка-боксер Кэти Тэйлор.

В октябре Нурмагомедов объявил об уходе из спорта после победы над Джастином Гейджи. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На счету отечественного бойца 29 побед и ни одного поражения.

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