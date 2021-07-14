Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал себя одним из величайших бойцов всех времен

Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN назвал себя одним из величайших бойцов смешанного стиля (MMA) всех времен.

Спортсмен подчеркнул, что не хочет называть себя единственным великим бойцом. «Я на одном уровне с Федором Емельяненко, Андерсоном Силвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном и Жоржем Сен-Пьером. Я поставил свое имя на этот уровень», — заявил он.

Ранее 14 июля Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возвращении к активным выступлениям. По словам дагестанского бойца, он не хочет доказывать, что все еще лучший.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру осенью прошлого года, объяснив это решение данным матери обещанием.