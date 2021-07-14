Нурмагомедов раскрыл секрет доминирования в борьбе на земле

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов стал героем обучающего видео на канале чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Бернарду Фариа. Ролик доступен в YouTube.

32-летний россиянин раскрыл секрет доминирования в борьбе на земле. Нурмагомедов объяснил, почему многие из его соперников признавались, что чувствовали, будто бы противостоят тяжеловесу в партере.

«Многие ребята в джиу-джитсу привыкли, что надо бороться руками. Я же делаю акцент на ногах, работе тазом», — признался Нурмагомедов. Он показал упражнение, которое позволит укрепить мышцы ног и контролировать оппонента сверху.

Ролик с участием Нурмагомедова стал самым популярным на канале Фариа, набрав более 1,3 миллиона просмотров за пять дней.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он трижды защитил пояс чемпиона организации в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.