Нурмагомедова признали лучшим бойцом года

Россиянина Хабиба Нурмагомедова признали лучшим бойцом смешанного стиля (MMA) в 2021 году. Об этом сообщает ESPN в своем Instagram.

32-летний Нурмагомедов, уже завершивший профессиональные выступления, назван лучшим в рамках премии ESPY. «Своим последним поединком россиянин доказал, что достоин этого звания», — говорится в описании к посту.

Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Нурмагомедов завершил карьеру: его последний поединок состоялся осенью 2020-го, когда он защитил пояс чемпиона UFC в бою с Джастином Гейджи.

Нурмагомедов трижды защитил пояс чемпиона UFC. Соперниками россиянина становились звезды UFC — Конор Макгрегор, Дастин Порье и Гейджи. Россиянин ни разу не уступал в профессиональном MMA. На его счету 29 побед в 29 поединках.