Нурмагомедов принялся тренировать бойцов и предложил уставшим поплакать

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов выступил в качестве тренера на занятиях в American Kickboxing Academy (AKA). Ролик опубликовал главный тренер зала Хавьер Мендес в YouTube.

32-летний Нурмагомедов следил за выполнением отжиманий. Уставшим бойцам россиянин предложил пойти домой или «поплакать».

Нурмагомедов готовился в AKA к своим поединкам в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также в зале занимаются другие спортсмены из России и соратники экс-чемпиона UFC.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру осенью 2020-го.