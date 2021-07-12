Названы лучшие спортсмены года

Названы победители премии ESPN, в том числе и в номинации «Спортсмен года». Об этом сообщается на сайте издания ESPN.

Например, спортсменом года среди мужчин признан игрок в американский футбол Том Брэди, выступающий за «Тампа-Бэй Бакканирс» на позиции квотербека. 43-летний американец стал самым возрастным победителем в истории премии ESPY.

Среди женщин лучшим атлетом по версии ESPN стала японская теннисистка Наоми Осака. В 2021 году 23-летняя спортсменка выиграла Открытый чемпионат Австралии.

В смешанных единоборствах (MMA) лучшим признан россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он не выступает с осени 2020-го. Нурмагомедов победил Джастин Гейджи и удержал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Боксером года стал британский тяжеловес Тайсон Фьюри.