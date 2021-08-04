Макгрегор показал видео с тренировки после операции на ноге

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор показал видео, где тренируется после операции на ноге. Ролик доступен в Instagram спортсмена.

На кадрах можно видеть, как Макгрегор подъезжает к турнику на инвалидной коляске. Затем ирландец встает и приступает к выполнению подтягиваний с утяжелителем. Ролик набрал более 960 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что Макгрегор дал согласие на проведение выставочного поединка по боксу. Согласно задумке организаторов, ирландец столкнется в ринге с комиком Элом Фораном, который завоевал популярность в социальных сетях после пародий на знаменитостей. Оба участника будут выступать в инвалидных колясках. Вырученные от ивента средства пойдут на благотворительность.

Макгрегор получил перелом ноги в схватке с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).