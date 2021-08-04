Макгрегор проведет бой на инвалидном кресле

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор дал согласие на выставочный поединок по правилам бокса с комиком Элом Фораном. Об этом сообщает The Sun.

Первоначально поединок должен был состояться в сентябре. Однако, Макгрегор попросил ивент — спортсмен продолжает восстанавливаться после операции на ноге. Согласно задумке, оба участника выставочного боя будут драться в инвалидных креслах. Вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Макгрегор травмировался в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против американца Дастина Порье. Доктор остановил противостояние после первого раунда. Ирландец получил перелом и не смог продолжить бой. По оценке главы UFC Дэйны Уайта Макгрегор может вернуться к боям в течение года.

Макгрегор уступил Порье во второй раз в карьере. В январе 2021-го ирландец также проиграл американцу. Этот нокаут стал первым в карьере Макгрегора.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.