Нурмагомедов отреагировал на нападки Макгрегора

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на нападки на него со стороны ирландца Конора Макгрегора в социальных сетях. Об этом сообщает TMZ.

32-летний Нурмагомедов в беседе с репортером издания согласился, что в своих постах в Twitter Макгрегор перешел грань. От дальнейшего обсуждения вопроса россиянин отказался.

В том же разговоре Нурмагомедов подчеркнул, что не намерен возобновлять бойцовскую карьеру. Он добавил, что ему важны победы товарищей в клетке.

27 июля Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова. Пост в Twitter был удален самим ирландцем, но, несмотря на это, широко распространился в социальных сетях. Друг Нурмагомедова тяжеловес Даниэль Кормье посчитал недопустимыми слова ирландского бойца и признался, что видит в его провокационном поведении крик о помощи.

Макгрегор и Нурмагомедов уже встречались под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В преддверии поединка ирландец сделал ряд оскорбительных комментариев относительно семьи и религии соперника. Осенью 2018-го Нурмагомедов досрочно закончил схватку с Макгрегором и удержал пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя последовала драка с участием самих спортсменов и их секундантов, что привело к дисквалификациям.