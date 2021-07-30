Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вернулся к тренировкам после перелома ноги. Об этом сообщает TMZ.

32-летний ирландец возобновил занятия в тренажерном зале, несмотря на ограничения. Макгрегор вернулся к занятиям спустя лишь три недели после операции на ноге.

Макгрегор получил травму на поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Дастином Порье. Врач остановил противостояние. Как выяснилось позже, ирландец получил перелом ноги. По оценке главы UFC Дэйны Уайта Макгрегор может вернуться к выступлениям в течение года.

Макгрегор потерпел второе поражение подряд. В январе он также уступил в поединке с Порье, впервые в карьере проиграв нокатуом.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.