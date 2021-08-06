Макгрегор заявил о желании съесть детей Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор Конор Макгрегор жестко высказался в адрес российского спортсмена, бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В своем Twitter он написал, что хочет съесть детей Нурмагомедова.

В своей публикации Макгрегор задался вопросом, когда Нурмагомедов в последний раз видел своих детей, а также его супруга и мать. Ирландец предложил Нурмагомедову уделить время семье и не вступать с ним в публичную коммуникацию.

«Как насчет того, чтобы провести немного время со своими детьми и семьей для разнообразия и не упоминать мое имя», — написал Макгрегор.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на издевательский твит Макгрегора о смерти своего отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Российский спортсмен предположил, что подобные публикации Макгрегор размещает в состоянии алкогольного опьянения, а позже трезвеет и удаляет их.

При этом Макгрегор прокомментировал запись в Twitter Нурмагомедова, поздравившего 12 июля американца Дастина Порье с победой над Макгрегором. Россиянин написал, что «добро всегда побеждает зло». Чере две недели ирландский спортсмен написал: «Значит, ковид — добро, а отец — зло?».

Отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, умер в июле 2020 года. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, возникших из-за кронавируса.