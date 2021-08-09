Тренер Нурмагомедова объяснил оскорбительный твит Макгрегора об отце россиянина

Американский тренер Хавьер Мендес, под руководством которого готовился к поединкам россиянин Хабиб Нурмагомедов, объяснил поведение ирландца Конора Макгрегора в Twitter. Об этом он рассказал в эфире подкаста Real Quick with Mike Swick, передает MMA Fighting.

Мендес возмутился оскорбительным комментарием Макгрегора в Twitter, когда ирландец посмеялся над смертью отца россиянина Абдулманапа Нурмагомедова. «У Конора есть деньги, но он утратил уважение бойцовского мира. Может он просто зол на эту ситуацию. Но эти слова он не имел права писать», — убежден американец.

«Столько людей потеряло близких во время пандемии, работу, бизнес. И кто-то имеет права смеяться над этим?» — возмутился Мендес.

В конце июля Макгрегор отреагировал на твит самого Нурмагомедова, который прокомментировал победу американца Дастина Порье над ирландцем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В своем твите Макгрегор упомянул о смерти отца россиянина. Вскоре после публикации он удалил комментарий.

Макгрегор и Нурмагомедов дрались за титул чемпиона UFC осенью 2018-го. Тогда россиянин досрочно завершил схватку, вынудив ирландца сдаться.