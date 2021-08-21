Тренировка Макгрегора после операции впечатлила фанатов

Конор Макгрегор приступил к занятиям на велотренажере без ограничений

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опубликовал видео тренировки после перенесенной операции на ноге. Ролик доступен в Instagram спортсмена.

На кадрах 33-летний ирландец занимается на велотренажере без каких-либо ограничений. Макгрегор уже не фиксирует ногу при помощи ортеза. В описании к ролику он отметил, что с момента операции прошло пять недель и пять дней.

Фанаты впечатлились скоростью восстановления Макгрегора после полученной на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) травмы. «Вот это мотивация: упади семь раз, встань — восемь», — написал forgrinders. За пять часов с момента публикации видео набрало более 2,4 миллиона просмотров в Instagram.

16 августа в Twitter Макгрегор отвечал на вопросы подписчиков. В частности, ирландец отметил, что возобновит выступления уже в 2022 году, подчеркнув, что восстановление после травмы идет ударными темпами.

В июле Макгрегор проиграл третий поединок с Дастином Порье. В конце первого раунда ирландец сломал ногу и не смог продолжить схватку. После боя спортсмену сделали операцию. Глава UFC Дэйна Уайт отметил, что Макгрегор вернется в октагон в течение года.