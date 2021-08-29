Макгрегор сделал первые шаги после операции на ноге

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор под наблюдением врачей сделал первые шаги после перелома. Об этом он сообщил в своем Facebook.

33-летний ирландец признался, что для него этот момент стал особенным. Макгрегор ходил по специальной беговой дорожке. Нагрузка на ноги составила 50 процентов от массы тела спортсмена.

11 июля ирландец уступил американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264. Макгрегор получил травму в конце первого раунда. Он не смог продолжить схватку. Позже был диагностирован перелом ноги. Макгрегору была проведена операция.