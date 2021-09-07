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Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА

Российский боец ММА Александр Емельяненко выступил за сохранение ринг-герлз на турнирах
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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заступился за ринг-герлз. О пользе их присутствия на соревнованиях спортсмен порассуждал в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам бойца, девушки помогают зрителям, которым нужно получать хоть какие-то положительные эмоции во время перерыва. Он также отметил, что сам не отвлекается на ринг-герлз и подсказки из зала, а слушает только судей и представителей своей команды.

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23 августа россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что девушки, выносящие таблички с номерами раундов, — самые ненужные люди в ММА. Боец отметил, что ринг-герлз не выполняют в смешанных единоборствах никакой функции.

Слова Нурмагомедова вызвали общественный резонанс. Заявление спортсмена высмеял боец ММА Конор Макгрегор. Также позицию Нурмагомедова прокомментировали телеведущие Дмитрий Губерниев и Ксения Собчак.

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