Фотограф переехал из Москвы в Дагестан и узнал планы местных по развитию региона

Российский фотограф Руслан Атаев, который переехал из Москвы в Дагестан, узнал планы местных жителей по развитию республики. Полученной информацией он поделился в интервью с «Лентой.ру».

По словам 25-летнего Атаева, в Махачкале сейчас много молодых людей, которые хотят развивать свой регион. «Они получают образование за границей, а затем возвращаются строить бизнес и вкладываться в развитие родного края», — пояснил фотограф.

Так, Атаев рассказал, что его знакомые намерены восстановить одно из заброшенных сел в горах путем экотуризма. Местные бизнесмены строят гостевой комплекс в финском стиле, на территории которого расположат конюшню. «Молодые предприниматели делают также упор на кемпинги: создают комфортные и современные условия для отдыха на природе посреди гор», — пояснил герой материала.

Помимо этого, Атаев подчеркнул, что его радует стремление молодежи изучать медийную сферу и пробовать в ней свои силы. «Здесь каждый второй умеет красиво снимать, каждый третий интересуется SMM и рекламой», — выяснил он. Подростки, по словам фотографа, стараются как можно раньше начинать зарабатывать собственные деньги.

Ранее Руслан Атаев назвал главные плюсы жизни в республике. Герой статьи рассказал, что важным преимуществом для него является местная природа, которой ему не хватало в столице. Так, ему удается «совмещать приятное с полезным»: путешествовать по региону и снимать контент для различных проектов.