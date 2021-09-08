В Дагестане проведут поэтический марафон

В рамках празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова в Махачкале проведут литературный марафон. Мероприятие состоится на площадке, расположенной перед Русским театром, сообщает ТАСС.

В Минкульте республики отметили, что в день памятной даты врио главы Дагестана Сергей Меликов и председатель Союза писателей России Николай Иванов с цветами посетили могилу писателя. Представители ведомства упомянули и о литературном марафоне «Читаем Расула Гамзатова», уточнив, что принять участие в нем может любой желающий. Лучших чтецов пообещали наградить книгами.

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«В марафоне примет участие дочь поэта Салихат Гамзатова, которая поделится воспоминаниями и поприветствует участников события», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов пригласил президента России Владимира Путина на празднование 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова. Меликов заявил, что участие президента «значительно поднимет статус праздничных мероприятий и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов — общепризнанный поэт великой России».

Расул Гамзатов появился на свет в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Первый сборник своих стихов он выпустил в 20 лет. За свое творчество поэт был удостоен Сталинской и Ленинской премий. Одной из наиболее известных его работ стало стихотворение «Журавли», посвященное солдатам, погибшим в Великой отечественной войне. Стихи впоследствии перевели с аварского на русский и положили на музыку. Песню «Журавли» записал певец Марк Бернес. Гамзатов скончался в 2003 году.