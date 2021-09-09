Переехавший в Дагестан фотограф назвал главные плюсы жизни в республике

Российский фотограф Руслан Атаев, который переехал из Москвы в Дагестан, назвал главные плюсы жизни в республике. На эту тему он поразмышлял в интервью с «Лентой.ру».

25-летний молодой человек отметил, что важным преимуществом для него является местная природа, которой ему не хватало в столице. Так, ему удается «совмещать приятное с полезным»: путешествовать по региону и снимать контент для различных проектов.

По словам Атаева, оплата творческой деятельности в Дагестане не уступает московским расценкам. Кроме того, он пришел к выводу, что ему будет легче развиваться в профессиональном плане в республике, поскольку там нет высокого уровня конкуренции.

Герой материала также рассказал, что в Махачкале активно развивается ресторанный бизнес. «Здесь большой выбор разнообразной еды, у меня есть даже знакомые повара, которые обучались по всему миру. (...) Сейчас в городе можно найти и веганскую еду, и азиатскую, и модные поке — и все это в "инстаграмных" заведениях», — добавил он.

Кроме того, благодаря чистому горному воздуху, морю в шаговой доступности и каждодневным активностям у фотографа улучшилось здоровье.

Наконец, Атаев подчеркнул, что жизнь в Дагестане гораздо спокойнее, чем в Москве. «Сейчас я отчетливо чувствую разницу: здесь ты можешь отработать и пойти посидеть у моря — это очень расслабляет», — заключил он.

В августе сообщалось, что в Дагестане разработают новые маршруты в сфере промышленного туризма. По словам врио министра по туризму и народным художественным промыслам Эмина Мерданова, путешественникам предложат посетить больше различных промышленных предприятий республики, таких как Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод и ОАО «Дербентский завод игристых вин».

