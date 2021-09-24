В Хакасии отпразднуют 100-летие Дагестана

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия и председатель комитета Верховного Совета РХ по здравоохранению и социальной политике Евгения Молостова встретились с руководителем Дагестанской диаспоры «Родина гор» Якубом Магомедовым. Об этом сообщается на сайте министерства по национальной политике РД.

Участники встречи обсудили праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования Дагестанской Автономной Советской социалистической Республике (ДАССР), которые пройдут в регионе.

В воскресенье, 26 сентября, в малом зале Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева состоится Фестиваль дагестанской культуры, посвященный 100-летию со дня образования Республики Дагестан. На сцене выступят лучшие творческие коллективы.

Вход на мероприятие свободный. В связи с установленными в Хакасии ограничительными мерами, при проведении культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях, наполняемость зрительскими местами в залах составит 75 процентов.