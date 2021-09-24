В Крыму пройдет фестиваль документального кино

В Крыму пройдет открытый фестиваль «КрымДок». Для участия в мероприятии было подано около 300 заявок, однако жюри отобрало лишь 42 киноленты, которые будут участвовать в конкурсе. Об этом сообщает «Крымская газета».

В программе фестиваля три номинации. В первой, «Крым на документальном экране», будут участвовать те работы, которые имеют отношение к полуострову. Во вторую, «Крымские премьеры документального кино», войдут фильмы, созданные в России или за рубежом, но ранее нигде не представленные. В третью номинацию включат ленты начинающих режиссеров.

«Главное, чтобы у нас было больше дебютов. У нас очень много выпускников, но потом очень мало запускается проектов на студиях. Они не выходят на уровень, который был раньше. Это уничижение профессии, здесь нам нужна поддержка государства», — подчеркнула председатель Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России Галина Леонтьева.

Отмечается также, в фестивале участвуют картины с совершенно разной географией. Так, заявки на участие в конкурсе подавали режиссеры из девяти стран, в шорт-лист вошли пять из них. Кроме того, к событию проявляют интерес деятели кино со всей России.