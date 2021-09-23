Во Владивостоке стартовал литературный фестиваль «ЛиТР»

Во Владивостоке открылся четвертый фестиваль «Литература Тихоокеанской России»

Во Владивостоке открылся четвертый фестиваль «Литература Тихоокеанской России» («ЛиТР»). Об этом сообщает PrimaMedia в четверг, 23 сентября.

Мероприятие завершится 25 сентября. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, презентации книг, встречи с дальневосточными и приморскими писателями, с авторами из других частей России, а также из Белоруссии.

Также посетителей «Литературы Тихоокеанской России» ждут дискуссии, открытые лекции, творческие вечера от поэтов, кинокритиков, издателей, переводчиков, издателей, историков и специалистов в области этнографии. Фестиваль развернется на десяти площадках Владивостока.

Ранее в четверг стало известно, что в селе Константиново Рязанской области, на родине поэта Сергея Есенина, 2 и 3 октября пройдет всероссийский есенинский праздник поэзии.