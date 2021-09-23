Под Рязанью пройдет всероссийский есенинский праздник поэзии

В селе Константиново Рязанской области, на родине поэта Сергея Есенина, 2 и 3 октября пройдет всероссийский есенинский праздник поэзии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фестиваль «И хотя я не был на Босфоре — Я тебе придумаю о нем», посвященный 126-летию со дня рождения Есенина, пройдет в Государственном музее-заповеднике имени поэта. В первый день, 2 октября, для гостей выступит музейный этнографический театр «Звонница» с участием Московского ансамбля танцев Средней Азии «Бахор» и инструментального ансамбля «Карнай-Сурнай», а также азербайджанский инструментально-хореографический ансамбль из Москвы и песенно-инструментальный ансамбль музея-заповедника «Радуница».

На следующий день, 3 октября, в усадьбе родителей Сергея Есенина запланированы встречи с поэтами, членами Союза писателей России, членами Союза Российских писателей.

В течение всего праздника для гостей будет открыт восточный базар «Свет вечерний шафранного края...», где мастера и ремесленники представят кубачинское серебро, фарфор, и другие изделия народных промыслов.

В продолжении фестиваля 9 октября в Константиново приедут молодежные театральные коллективы на межрегиональный фестиваль «Тот образ во мне не угас...», где представят моноспектакли, литературно-музыкальные композиции и инсценировки произведений великого поэта. Окончание фестиваля отметят на празднике поэзии «Родина русской души» в Спас-Клепиках.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Рязани благодаря инициативе местного жителя появится Музей кукол. Так, частный коллекционер обратился к главе администрации города с предложением посодействовать в предоставлении площадки для музея.