В Тульской области появится библиотека в стиле лофт

В библиотеке номер 17 города Новомосковск проведут модернизацию и капитальный ремонт

В городе Новомосковск Тульской области проведут капитальный ремонт и модернизацию местной библиотеки. Об этом сообщают «Тульские Новости».

По данным портала, в учреждении создадут интерьер-конструктор в стиле лофт — он будет трансформироваться под разные задачи читателей и сотрудников. Например, в здании появятся площадки для мероприятий и зоны досуга с оборудованием для погружения в виртуальную реальность.

Отмечается, что библиотеку оборудуют для людей с ограниченными возможностями, а фонд пополнится художественной и нон-фикшн-литературой.

«Обновленные библиотеки становятся центром для самообразования, культурного развития, творческой самореализации жителей микрорайонов и сел», — сказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Городская библиотека номер 17 ежегодно обслуживает 1500 человек, среди которых каждый третий посетитель — ребенок.

Ранее в сентябре в Туле прошел антифестиваль «В ажуре». В рамках мероприятия презентовали возможности новой арт-резиденции. Кроме того, состоялось открытие нового городского пространства, Ярмарочного переулка, который представляет собой улицу, стилизованную под старинную купеческую слободу. Здесь воссоздан облик женской мастерской «Гребень», открылись торговая точка «Добрыниной лавки» и фольклорный театр «Булыжник».