В Уфе пройдет международный фестиваль-конкурс «Малый Нуреевский»

В Уфе пройдет IV Международный фестиваль-конкурс хореографических училищ, колледжей и академий «Малый Нуреевский». Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает «Башинформ».

Конкурс четвертого фестиваля пройдет по направлениям «народно-сценический» и «классический» танцы. В нем примут участие школы из России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. По словам организаторов, заявки на участие уже прислали из 18 учебных заведений.

Мероприятие откроется совместно с посвященной творчеству Рудольфа Нуреева выставкой. Также участников ждет культурная программа: экскурсия в музей Рудольфа Нуреева и просмотр балета «Дон Кихот». Фестиваль завершится гала-концертом и награждением победителей конкурса.

Мероприятие пройдет с 29-го по 31 октября.

Ранее в четверг сообщалось, что во Владивостоке открылся четвертый фестиваль «Литература Тихоокеанской России». В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, презентации книг, встречи с дальневосточными и приморскими писателями.