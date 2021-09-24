Во Владимире наградили лучшие кукольные театры

Во Владимире завершился IV Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». По итогам мероприятия лучшие спектакли были награждены призами, пишут «Владимирские ведомости».

В конкурсной программе приняли участие 13 театров со всей России. Всего они представили 25 постановок по произведениям как русской, так и зарубежной классики для разных возрастных групп. В главной номинации «Лучший спектакль» победил Набережночелнинский государственный театр кукол с постановкой «Кроткая». Спектакль также признали лучшей режиссерской работой. Спецприз жюри получил Чувашский государственный театр кукол за постановку «Три толстяка».

Ранее в сентябре стало известно, что на реконструкцию Костромского областного театра кукол будет выделено более 108 миллионов рублей. Об этом во время рабочего визита в Кострому рассказала министр культуры России Ольга Любимова.