На ремонт цирка в Екатеринбурге выделили 2,2 миллиарда рублей

На запланированную реконструкцию здания цирка в Екатеринбурге собираются потратить 2,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные с сайта госзакупок сообщает портал E1.

В соответствии с опубликованными документами, проведение работ стартует в 2024 году. В настоящий момент ведутся поиски подрядчика, которому можно будет поручить увеличить расстояние между манежем и первым рядом в целях безопасности посетителей цирка, а также переоборудовать помещения, предназначенные для размещения хищников и крупных подопечных цирка, чтобы в будущем в них могли поселить морских животных.

Существующий проект, помимо прочего, предусматривает обустройство бара и кафе на 50 мест на втором этаже здания и проведение работ по благоустройству и озеленению территории вокруг цирка. В ходе ремонта будут заменены системы электро-, тепло- и водоснабжения. На все эти и другие задачи из федерального бюджета будет выделено 2,2 миллиарда рублей.

Екатеринбургский цирк открылся для посещения 1 февраля 1980 года. Издание E1 указывает, что в прошлом директор цирка упоминал, что при реконструкции здание будет полностью обновлено.

Ранее в Министерстве культуры рассказали о планах направить более 108 миллионов рублей на ремонт Костромского театра кукол. Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что во время ремонта культурное учреждение продолжит работу: для этого гастрольный график артистов расширят и дадут возможность разместить необходимый реквизит и оборудование в других театрах города. Любимова также обратила внимание, что при обновлении здания кукольного театра следует принять во внимание потребности зрителей с ограниченными возможностями.