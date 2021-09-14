В Екатеринбурге отремонтируют вольер для белых медведей

В екатеринбургском зоопарке планируют отреставрировать вольер для белых медведей. Как сообщает «Облгазета.ру», реконструкция обойдется в 37,7 миллиона рублей.

Площадь вольера, согласно документации, будет увеличена — вместо 135,5 квадратных метров у самки в пользовании будет 315,6 квадратных метров. У самца — 364,6 квадратных метра вместо 135,6. Берлоги и родильная комната будут располагаться не под ногами людей, а внутри вольера.

Также планируется демонтировать решетку и установить вместо нее стекло — так будет безопаснее для животных. Дизайн внутреннего наполнения вольера будет повторять среду обитания белых медведей.

Реконструкцию хотят завершить не позднее 30 апреля 2022 года.