Наглый волк покусал медведя гризли и попал на видео

Field & Stream: волк напал на медведя гризли в Йеллоустонском парке и попал на видео

На территории Йеллоустонского национального парка волк напал на медведя гризли, несколько раз укусил его и попал на видео. Об этом сообщает Field & Stream.

Видео заснял эколог Гэри Гастон, который сейчас находится на пенсии. Он рассказал, что стал свидетелем странной схватки, когда наблюдал за волками на территории парка рано утром. «Ну и наглые эти волки!» — описал мужчина ситуацию.

В ролике видно, как волк подбегает к идущему по склону холма гризли и несколько раз кусает его за задние лапы. При этом медведь даже не пытается вступить в бой с обидчиком, а через некоторое время просто садится на траву.

Как рассказал Гастон, после странного инцидента волк и гризли разошлись в разные стороны. Он предположил, что причиной подобного поведения волка стала туша лося, находящаяся неподалеку. По словам специалиста, на ее присутствие указывает стая птиц, наблюдавшая за схваткой двух хищников.

По оценкам экологов, в Йеллоустонском парке обитает около сотни волков, а всего в регионе их может быть до 500 особей. При этом медведей гризли в парке живет около 700.

Ранее сообщалось, что американские туристы обнаружили в своей машине медведя и прогнали его. Молодые люди сняли дом в штате Теннеси и всю ночь выпивали, а утром их разбудили автомобильные гудки.