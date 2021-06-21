Волки устроили погоню за артистами шоу и попали на видео

В театре китайского города Сиань во время представления волки устроили погоню за артистами шоу. На видео, которое снял один из зрителей, обратило внимание CNN.

На кадрах ролика, который был опубликован в китайской социальной сети Weibo, видно, как несколько волков выбегают из-за кулис, прыгают в проходы между зрительскими местами и устраивают погоню за актерами в рамках шоу под названием «Легенда о верблюжьем колокольчике». Видео быстро стало вирусным и собрало больше 433 миллионов просмотров.

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Во время представления волки и артисты разыгрывали сцены драки, при этом на животных не были ни шлеек, ни поводков. «Я бы сошел с ума, если бы просто сидел там», — прокомментировал видео один из пользователей Weibo. Другой спросил: «А вдруг ситуация выйдет из-под контроля?».

В ответ на опасения пользователей представитель компании-организатора шоу заявил: «Эти волки безопасны и не причинят вреда людям. Они одомашнены и обучены профессиональными дрессировщиками. За последние три года не произошло ни одного несчастного случая». По его словам, сцены боев волков с актерами отрабатывались много раз, а все артисты были в специальных защитных костюмах. Зрителям также ничто не угрожало — между сценой и сиденьями в зрительном зале натянута специальная сетка, добавил он.

В спектакле волки присутствуют только в одной из семи сцен, которая посвящена истории Великого Шелкового пути — караванной дороги, связывавшей Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние века. Именно в Сиане начинался Великий Шелковый путь.

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