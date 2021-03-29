После драки в цирке слониха напала на рабочего и сломала ему несколько позвонков

В Казанском цирке на рабочего напала слониха, ранее участвовавшая в драке во время представления. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Минздрава Татарстана, животное оттолкнуло подошедшего к нему человека. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

Агентство «Татар-информ» утверждает, что в результате нападения рабочий получил сотрясение головного мозга. Кроме того, у него сломаны плечо, несколько ребер и позвонков.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, и были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности, обсуждаются наиболее приемлемые для дальнейшего условия пребывания», — подчеркнули в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте цирка.

21 марта сообщалось о драке двух слоних, произошедшей в том же цирке. В разгар представления одно животное повалило другого на бок и двигало его хоботом. При этом слоны вышли за пределы арены и оказались возле зрительских рядов. По мнению дрессировщика Московского цирка Никулина Андрея Дементьева-Корнилова, инцидент стал следствием выяснения отношений между слонихами.

После драки «Шоу слонов» было отменено. По словам дрессировщицы Дильнозы Гулевич, несмотря на отсутствие представлений, слонихи по-прежнему участвовали в репетициях. Кроме того, с ними круглосуточно дежурили дрессировщик и другие сотрудники цирка. «Самым важным остается и является то, что девочки не агрессивны к людям и между собой тоже все у них налаживается», — писала она в Instagram.