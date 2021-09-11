Шесть гималайских медвежат-сирот выпустили в тайгу Приморья после реабилитации

Центр «Тигр» выпустил на волю в тайгу Приморья шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте организации.
«Пришло время расставаний с нашими любимыми подопечными. Шесть медвежат вернулись в родной дом! Из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи. Каждый весит примерно по 20 килограммов», — рассказали в центре.
У животных есть достаточно времени, чтобы до наступления зимних холодов привыкнуть к самостоятельно жизни. Основным кормом для мишек статут желуди, кедровые орехи, рябина, дикие яблоки, личинки муравьев и другие растения.
Также у воспитанников центра «Тигр» есть еще одно занятие перед зимой — найти себе надежное убежище. Гималайские медведи очень любят укладываться в спячку в дуплах деревьев. Сотрудники организации пожелали каждому зверю прожить долгую и полноценную жизнь в родном лесу.
Ранее в Приморском крае истощенный полуторагодовалый медвежонок вышел к людям и залез на пограничную заставу. Его забрали сотрудники Центра спасения животных «Тигр». Ветеринарный осмотр показал, что у медвежонка средняя степень истощения.