Шесть гималайских медвежат-сирот выпустили в тайгу Приморья после реабилитации

В Приморье центр «Тигр» выпустил на волю шесть гималайских медвежат, потерявших родителей

Видео: @siberiantiger_center

Центр «Тигр» выпустил на волю в тайгу Приморья шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте организации.

«Пришло время расставаний с нашими любимыми подопечными. Шесть медвежат вернулись в родной дом! Из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи. Каждый весит примерно по 20 килограммов», — рассказали в центре.

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У животных есть достаточно времени, чтобы до наступления зимних холодов привыкнуть к самостоятельно жизни. Основным кормом для мишек статут желуди, кедровые орехи, рябина, дикие яблоки, личинки муравьев и другие растения.

Также у воспитанников центра «Тигр» есть еще одно занятие перед зимой — найти себе надежное убежище. Гималайские медведи очень любят укладываться в спячку в дуплах деревьев. Сотрудники организации пожелали каждому зверю прожить долгую и полноценную жизнь в родном лесу.

Ранее в Приморском крае истощенный полуторагодовалый медвежонок вышел к людям и залез на пограничную заставу. Его забрали сотрудники Центра спасения животных «Тигр». Ветеринарный осмотр показал, что у медвежонка средняя степень истощения.

