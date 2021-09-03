Выбраны самые смешные фотографии диких животных 2021 года

Комитет Comedy Wildlife Photography Awards объявил финалистов конкурса смешных фотографий дикой природы. Всего в финал вышли 42 работы, на которых запечатлены забавные моменты из жизни животных.

Жюри конкурса рассмотрело более 7000 заявок. «Огромное количество изображений, которые мы получаем каждый год, демонстрируют стремление к участию в охране природы и напоминают нам, что дикая природа действительно невероятна и забавна, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить», — отметил один из организаторов Пол Джойсон-Хикс.

Среди участников, претендующих на победу, голубь в маске, хихикающий тюлень, танцующие медведи и сердитый скворец. Голосование продлится до 10 октября 2021 года. Победители будут объявлены на церемонии награждения 22 октября.

Международный конкурс смешных фотографий животных был учрежден в 2015 году фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, которые с юмором хотели способствовать сохранению дикой природы.