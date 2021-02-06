Оптическая иллюзия на фото с собакой вызвала споры в сети: пользователи начали спорить о том, кто изображен на снимке — пес или мужчина. На комментарии обратило внимание Daily Mail.

Do YOU see a dog or a man? Optical illusion snap of a figure in a snowy forest baffles the internet https://t.co/vzS3BiVH90 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2021

На кадре, сделанном зимой в лесу, некоторые пользователи увидели бегущую черную собаку. Однако другие юзеры сошлись во мнении, что это убегающий мужчина в черной одежде, запечатленный со спины.

«Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку», «Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса», «Лол, как тут вообще можно увидеть фигуру человека?» — поспорили комментаторы.

Ранее австралийская журналистка опубликовала свои фотографии в платье и разделила подписчиков на два лагеря. Пользователи сети стали спорить, какого цвета ее наряд — белого или голубого.

Перед этим оптическая иллюзия с цветом кроссовок Louis Vuitton запутала пользователей. Одни видят на изображении черную обувь, другие — белую.