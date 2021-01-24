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Оптическая иллюзия с цветом платья телеведущей разделила людей на два лагеря

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Фото: @kendallgilding7

Австралийская журналистка, телеведущая Кендалл Джилдинг (Kendall Gilding) опубликовала в Instagram свои фотографии в платье и разделила подписчиков на два лагеря. Пользователи сети стали спорить, какого цвета ее наряд — белого или голубого.

Джилдинг сфотографировалась на улице на фоне однотонной стены в удлиненном платье классического кроя, которое оголяло ее руки. «В среду — в белом», — подписала она снимки. Комментаторы тут же принялись доказывать журналистке, что ее платье не белое. «А кажется, что голубое», — отметил один из юзеров. «Вы не первый человек, который мне это написал! Должно быть, это из-за плохого света», — попыталась объяснить австралийка.

«Мое любимое! Тебе очень идет голубой цвет, дорогая!» — написала подписчица, затем перечитала подпись к посту и прокомментировала: «Ржу, оно белое!»

«О нет! Только не еще одно спорное цветовое сумасшествие в интернете… Мне кажется, оно черного цвета», — поглумился пользователь.

Позже Джилдинг выложила снимок, на котором она сидит в том же платье в студии телевизионной службы новостей Seven News, и ее одежда выглядит белой. «Для всех, кто сомневался, какого цвета мое платье — белое или голубое. Вот вам фото из новостной студии», — написала она.

Комментаторы признались, что были неправы. «Я ошибся. Думал, оно голубое», «Ой, я тоже думал, что оно голубое. Упс, теперь мне смешно», «Возможно, на предыдущем снимке платье отразило цвет стены. Стена же была голубой, да? В любом случае, шикарный наряд», — отмечали юзеры под новой фотографией.

Ранее сообщалось, что оптическая иллюзия с цветом кроссовок Louis Vuitton запутала пользователей. Одни видят на изображении черную обувь, другие — белую.

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