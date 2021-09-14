Отдых россиян на популярном курорте обернулся неожиданной встречей с медведем

В Башкирии медведь напугал отдыхавших в ресторане у озера россиян

В Башкирии туристы, отдыхавшие на популярном курорте, встретили медведя и сняли происходящее на видео. Ролик и подробности случившегося опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Отмечается, что россияне проводили досуг в ресторане горнолыжного комплекса у озера Якты-куль, когда внезапно рядом появился медведь. На кадрах видно, как зверь подходит к зданию, встает на задние лапы и заглядывает в окна. Очевидец, снимавший видео, просит закрывать дверь.

Туристы предположили, что хищник проголодался и вышел искать еду у людей. Отдыхающие вызвали сотрудников МЧС, которые отпугнули дикого зверя обратно в лес.

Ранее в сентябре в Сочи, на стоянке у Зеркального озера неподалеку от горного хребта Ачишхо, медведь напал на туристов и разодрал им четыре палатки. Автор ролика показал нанесенный диким зверем ущерб — помимо прочего хищник сгрыз маленькую гитару укулеле.