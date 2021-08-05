Российские туристы встретились с медведем и напугали его

В Челябинской области двое туристов столкнулись с медведем и напугали его. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Таганай».

Жительница Кыштыма и ее знакомый из Озерска отправились на гору Шабаш, чтобы найти там обломки самолета. Примерно на середине пути они увидели медведя. «Встреча, похоже, стала шоком и для людей, и для косолапого, потому что каждый побежал в свою сторону: люди — вверх по склону, медведь — под гору», — рассказал заместитель директора по охране нацпарка Павел Юмин.

По его словам, добежав до вершины, перепуганные туристы позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их. «Поскольку как таковой чрезвычайной ситуации не случилось — люди не получили травмы и не заблудились, вызов передали нам», – добавил Юмин.

Инспекторы службы охраны вывезли путешественников в Центральную усадьбу и рассказали им о правилах посещения национального парка. По мнению сотрудников «Таганая», если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность столкнуться с диким животным была бы минимальной.

«Судя по следам, медведь, с которым люди столкнулись на горе Шабаш, некрупный, возможно, это был годовалый медвежонок, в таком случае где-то рядом вполне могла находиться медведица. И кто знает, как закончилась бы эта встреча», — заключил Юмин.

Сейчас на территории национального парка «Таганай» обитает около 25 медведей. За последние несколько лет встреч животных с идущими по официальным маршрутам туристами не отмечено. Однако следы медведей периодически появляются возле некоторых троп.